Forsvaret jobbar med returplan for utanlandske soldatar etter avlyst vinterøving

innenriks

Overfor Forsvarets Forum seier Ivar Moen ved Forsvarets operative hovudkvarter at det er ein komplisert prosess å få returnert soldatar under koronarestriksjonane og på grunn av smittevernomsyn.

– Vi jobbar med å kartleggje korleis vi skal gjere det, seier han.

Dei utanlandske soldatane som er i Noreg, og ikkje er i karantene eller isolasjon, driv med utdanning og trening på vinterteneste, opplyser Moen.

Talsperson Eirik Skomedal i Hæren seier til avisa at forskjellen på treninga dei allierte soldatane driv med no, og treninga som ville vore under Joint Viking, er at fellesarenaene er borte, og at samvirkedelen er borte.

– All trening, både hos allierte og norske styrkar gjennomfører, blir risikovurdert slik at det ikkje skal vere fare for unødvendige skadar slik at vi belastar det sivile helsesystemet unødvendig, seier han.

Øvinga Joint Viking skulle etter planen starte 8. februar, men regjeringa avlyste vinterøvinga i Indre Troms 26. januar på grunn av smittesituasjonen i landet. I all hovudsak er dei allierte soldatane som skulle delta, frå USA, Storbritannia og Nederland.

(©NPK)