Kommunane i ring 1 og 2 frå Halden-utbrotet får koronalettar frå onsdag

– Vi må ha strengare tiltak i kommunar som er ramma av utbrot av den meir smittsame varianten av viruset enn i resten av landet, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Han seier at ein framleis har mål om å slå ned og hindre at den meir smittsame virusvarianten spreier seg. Laurdag varsla regjeringa nokre lettar i kommunane som er ramma av utbrotet i Nordre Follo.

– Det er spesielt lettar i tiltaka av omsyn til barn og unge og arbeidsplassar. Desse lettane vil òg gjelde kommunane som søndag 31. januar fekk forsterka tiltak etter Halden-utbrotet, seier Høie.

Ring 1 frå Halden-utbrotet omfattar Halden og Sarpsborg. Dei vil frå 3. februar få dei same lettane i tiltak som vart varsla laurdag 30. januar for kommunane i ring 1 i Nordre Follo-utbrotet. Det inneber mellom anna gult nivå i skular og barnehagar, at det blir opna for organiserte fritidsaktivitetar for barn og unge og at einskildståande butikkar kan opne.

Ring 2 frå Halden-utbrotet omfattar Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Moss, Skiptvet og Våler. Dei vil frå 3. februar få dei same lettane i tiltak som vart varsla laurdag 30. januar for kommunane i ring 2 i Nordre Follo-utbrotet. Det inneber mellom anna at organiserte idretts- og fritidsaktivitetar både for barn og vaksne blir tillate, at treningssenter kan opnast for dei som bur i kommunen, og at også nokre butikkar i kjøpesenter kan opne.

