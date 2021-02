Koronavaksine vart ikkje sett med feil type sprøytespiss

innenriks

– Det er ingen pasientar som er vaksinerte med desse kanylane. Dei er berre brukte til opptrekk og utblanding, seier avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet til NTB.

Helsedirektoratet har stadfesta at dei ikkje las brukarrettleiinga frå Pfizer før tolv dagar etter at vaksinasjonen starta. Då vart det oppdaga at sprøytespissen som vart nytta, var for tjukk. Men feilen gjaldt berre opptrekk og utblanding, understrekar direktoratet.

Remo er oppteken av å oppklare misforståinga fordi mange nordmenn kan vere engstelege for å ta vaksinen.

Ho vedgår overfor Dagbladet at dei ikkje hadde lese brukarrettleiinga, og at dei burde undersøkt betre på førehand.

– I etterpåklokskapens lys burde vi ha lese preparatomtalen då den kom, sa ho måndag til avisa.

Helsedirektoratet seier dei handla i god tru etter at dei hadde eit møte med legemiddelselskapet der dei gjekk gjennom korleis vaksinasjonen skulle gå føre seg.

– Vi fekk stadfesta at utstyret kunne brukast. Derfor hadde vi ikkje nokon grunn til å tru at preparatomtalen ville seie noko anna. Det var først då vi fekk reaksjonar frå dei som sette dei første vaksinane, at vi igjen kontakta Pfizer som først gav same beskjed igjen, for så å endre dette dagen etter, seier Remo.

