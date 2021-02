Legemiddelverket om Sputnik-vaksine: – Svært lovande

innenriks

Ei svært gledeleg nyheit, meiner medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk.

– Dette er det vi har venta på, meir informasjon om resultata frå Sputnik V-vaksinen. Dette er svært lovande, seier Madsen til NTB.

Uavhengige ekspertar seier til nyheitsbyrået AFP at dei nye opplysningane dempar bekymringa over manglande openheit rundt vaksinen, som russarane allereie har byrja å rulle ut, og som er eksportert til fleire land.

– Svært effektiv

Dei førebels funna viser at vaksinen, som blir gitt i to dosar, er svært effektiv og blir godt tolt av deltakarar over 18 år i den siste fasen av klinisk testing, seier medforfattar Inna Dolzjikova ved Russlands nasjonale forskingssenter for epidemiologi og mikrobiologi.

Ifølgje Madsen har produsenten av Sputnik V-vaksinen allereie vore i kontakt med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) for å diskutere korleis ein skal gå vidare med ei eventuell EU-godkjenning av vaksinen.

Dersom EMA godkjenner vaksinen, kan han etter kvart komme til Noreg. Kor lang tid det kan ta, er avhengig av kvaliteten på dataa, seier Madsen.

– EMA vil gjere ein fingransking av alle dataa rundt vaksinen. Dersom dei er gode og pålitelege, kan ei godkjenning komme ganske fort, om berre ein månad eller to, seier han.

Siger for Russland

I Russland vart vaksinen godkjend etter å ha vorte testa ut på knapt hundre personar.

– Det fekk nok augebryna til å heve seg litt i Vesten, seier Madsen.

– Så dette kan reknast som ein stor siger for Russland?

– Ja, og ein skal absolutt ikkje undervurdere russarane. Dei har ein stor legemiddelindustri og har tidlegare vist at dei kan lage avanserte biologiske legemiddel, slår Madsen fast.

(©NPK)