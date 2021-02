Nettkriminaliteten aukar, men politiet heng ikkje med, meiner Riksrevisjonen

innenriks

– Kriminaliteten har flytta seg frå gata til data. Det har dessverre ikkje politiet, seier riksrevisor Per-Kristian Foss i ei pressemelding.

I Riksrevisjonens rapport går det fram at politiet manglar oversikt over kriminaliteten som føregår digitalt og også manglar kompetanse og kapasitet til å etterforske han.

Det er for lite samordning mellom politidistrikta, og internasjonalt samarbeid er vanskeleg. Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet har ikkje prioritert dette høgt nok, heiter det.

– Mykje har skjedd

Departementet understrekar at rapporten dekkjer perioden 2016–2019 og seier mykje har skjedd sidan då.

– Fleire lovforslag er sende på høyring, og det nasjonale cyberkrimsenteret til politiet er etablert. Nasjonal strategi for digital tryggleik og Nasjonal strategi for digital tryggingskompetanse vart lansert i 2019. I strategien for digital tryggleik er kampen mot IKT-kriminalitet eitt av fem prioriterte område, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ho lovar at både departementet og Politidirektoratet er i gang med å følgje opp Riksrevisjonens forslag til forbetringar.

Deler for lite

Politiet avdekkjer fleire offer og saker, men dei er langt unna å handtere den aukande mengda tips som kjem inn, ifølgje riksrevisoren. Han meiner politidistrikta og Kripos bør samarbeide betre. I dag deler dei lite kunnskap med kvarandre, ifølgje han.

– Den nasjonale styringa og samordninga er for svak, seier Foss.

Politiet har vore budsjettvinnarar, med ein auke på om lag 10 milliardar kroner sidan 2010, og det har vorte 3.392 fleire årsverk sidan 2012, ifølgje rapporten. Men dei auka ressursane har i stor grad gått til andre oppgåver, blir det påpeika.

– Det er eit paradoks når vi ser at den tradisjonelle kvardagskriminaliteten går ned, medan kriminalitet på nett veks. Vi meiner at den manglande evna politiet har til å avdekkje lovbrot på nett er alvorleg, spesielt når vi veit kor store konsekvensane kan vere, særleg for barn og unge som blir utsette for seksuelle overgrep på nett, seier Foss.

(©NPK)