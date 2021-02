Pandemien gjer folk bekymra for eiga helse

innenriks

Tala kjem fram i ei undersøking Norstat har utført for Frende Forsikring.

– For dei fleste av oss er frykta sunn og ein føresetnad for å halde tilstrekkeleg smittevern, men for andre går det altfor langt. Redselen blir ei større belastning enn pandemien, seier rådgivande lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven.

Helseangsten er høgast i Nordland og i Vestfold og Telemark. Her svarer 52 prosent at dei er meir bekymra no enn før pandemien. I andre enden av skalaen finn vi Møre og Romsdal (33 prosent), Vestland (31) og Rogaland (30).

For resten av fylka er tala slik: Innlandet (49), Oslo (47), Trøndelag (46), Troms og Finnmark (44), Viken (44) og Agder (43)

– Det er lys i tunnelen, vi må berre halde ut litt lenger. Smittespreiinga svingar, men vaksinasjonsdekninga går berre oppover. Ta vare på kvarandre og ta omsyn, seier Skjerven.

