Politiet er skeptiske til portforbod

I eit høyringssvar skriv Politidirektoratet òg at dei meiner at eit portforbod ikkje vil vere eit forholdsmessig tiltak under koronautbrotet. Dei viser òg til at utfordringar med handheving kan medføre svekt tillit til politiet.

8. januar sende Justis- og beredskapsdepartementet eit forslag om lovheimel for å innføre portforbod. Høyringsfristen gjekk ut søndag.

Då forslaget vart sendt på høyring, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at ho håpar at ein slepp å innføre portforbod i Noreg, men at det er viktig å ha verktøya ein treng dersom det skulle bli nødvendig.

Politidirektoratet har òg samanfatta tre av svara til politidistrikta. Oslo politidistrikt viser mellom anna til at kostnadene ved handheving av eit portforbod for nokre grupper kan bli ekstra store.

– Dette vil etter synet til Oslo politidistrikt gjelde mellom anna rusmisbrukarar utan fast bustad, som er ei gruppe sårbare menneske som held til mykje av tida i område som kan vere aktuelle for portforbod. Desse vil ha avgrensa moglegheiter for å overhalde eit portforbod med mindre det blir etablert særskilde ordningar som tek vare på behova deira, skriv dei.

