Stortinget vil ha lokale varer i Vinmonopol- hyllene

Heile komiteen stiller seg bak innstillinga til Frps representantforslag. Frp står likevel åleine om dei fleste av dei andre forslaga frå partiet.

– Noreg har ein lang tradisjon for produksjon av eigne drikkevarer i verdsklassen. Likevel finn ein i for lita grad kortreiste, lokale eller norske produkt i hyllene på Vinmonopolet. Derfor har Framstegspartiet teke til orde for at Vinmonopolet i Noreg må forplikte seg til å ta inn lokalproduserte varer, og no får vi fleirtal for dette, skriv helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NTB.

Ho peikar mellom anna på at det er rundt 20 handverksdestilleri om lag 120 småskalabryggjeri i Noreg.

– Desse destilleria og bryggjeria sørgjer for lokale arbeidsplassar, og vi må derfor òg sikre at Vinmonopolets kundar i større grad får tilgang til lokalproduserte drikkevarer.

