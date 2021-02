Strenge tiltak i Ulvik kommune – fem stadfesta mutanttilfelle

innenriks

Frå tysdag er det forbode å ha besøk i eigen heim. Berre matbutikkar får halde ope, og dei må sørgje for at ikkje fleire er til stades i lokalet enn at to meters avstand kan haldast, skriv Bergens Tidende.

Ifølgje den nye forskrifta, som gjeld fram til søndag, må serverings- og skjenkestader haldast stengt, men det blir tillate med takeaway. Det vil heller ikkje vere tillate med besøk på omsorgstunet, med unntak for besøk til personar med kritisk sjukdom.

Så langt har ti personar testa positivt for korona. Kommunen fekk tysdag stadfesta at fem av dei positive koronaprøvene er den muterte britiske varianten.

– Folkehelseinstituttet stadfestar no overfor oss at det er den britiske mutasjonen som er årsaka til utbrotet vårt, seier ordførar Hans Petter Thorbjørnsen i Ulvik til avisa.

