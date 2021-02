12 nye smittetilfelle i Bergen – både britisk og sørafrikansk mutasjon oppdaga

innenriks

Tre av dei smitta er importsmitte og seks har ukjend smitteveg, opplyser Bergen kommune på nettsidene sine.

Dei smitta er i alderen 19 til 52 år. 12 nye smitta er seks fleire enn dagen før og ein over vekesnittet.

Haukeland universitetssjukehus har meldt om to tilfelle av mutert virus for innbyggjarar i Bergen kommune, ein med britiske mutantvirus og ein med sørafrikansk.

Bergen kommune opplyser at dei følgjer situasjonen tett og undersøkjer om det er fleire tilfelle med mutert virus.

– Vi driv grundig smittesporing og understrekar at alle som er smitta med covid-19 må etterleve isolasjonsreglar og nærkontaktar må gå i karantene. Ved meir spreiing av mutert virus vil det raskt komme på plass tiltak for å stanse smitten, seier smittevernoverlege Frank van Betten.

Kommunen opplyser at det no blir sjekka tilbake 14 dagar i tid for å finne smittekjelde.

