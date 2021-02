Bø-ordførar får kritikk i eige parti for kutt i formuesskatten

innenriks

Årsaka er at skattekutt til rike innflyttarar til Bø gir mindre pengar inn til felleskassa. Kommunen låg an til å tape 10 millionar kroner på grunn av den såkalla skatteutjamningsordninga.

Før jul gav regjeringa Bø unntak slik at tapet vart redusert til 5 millionar kroner – som er beløpet dei taper som følgje av redusert formuesskatt for innbyggjarane som var busette i Bø frå før. Opposisjonen rasa og no kjem kritikken frå eigne rekkjer.

– Viss ein kommune vel å redusere formuesskatten, så må dei sjølv ta ansvaret for dei fallande inntektene. Det er ikkje fellesskapet som skal støtte opp under gambling. Det er heilt vanvettig, meiner eg, seier Sandefjord-ordførar Bjørn Ole Gleditsch (H) til Dagens Næringsliv.

Han er blant dei 23 av dei 35 Høgre-ordførarane i landet avisa har snakka med som går lengst i kritikken.

Fleire Høgre-ordførarar seier til avisa at Bø bør ta konsekvensen av at den kommunale delen av formuesskatten er redusert. Mange seier kuttet er «spennande» og «nytenkjande», medan berre eit par av dei vurderer å gjere det same.

Bø kommune har sett ned formuesskatten til 0,35 prosent, og kan skilte med den lågaste formuesskattesatsen i landet. Det har resultert i at 15 mangemillionærar har meldt flytting dit, viser DNs oversikt.

