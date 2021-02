Bustadprisane steig med 3,2 prosent i januar

innenriks

Korrigert for sesongvariasjonar steig prisane med 0,7 prosent i januar, viser nye tal som Eiendom Norge la fram onsdag.

Dermed held den sterke prisutviklinga i bustadmarknaden fram i januar som venta.

– Spesielt sterk oppgang var det på Austlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I Oslo har det vore utbreidde innslag av kupping og heite bodrundar. Lauridsen åtvarar mot å kuppe bustader og strekke seg langt i bodrundar.

– Historisk ser vi at det gjer risikoen for tap stor. I takt med at renta skal opp, slik Noregs Bank har varsla, vil bustadprisutviklinga bli meir moderat. Sjølv med nullrente er det eit tak for kor mykje bustadprisane kan stige, seier Lauridsen.

Det vart selt 6.903 bustader i Noreg i januar, som er færre enn same månad i fjor. Det vart òg lagt ut færre bustader til sals.

– Det vart selt markant færre bustader i januar samanlikna med same periode i fjor. Vi ventar likevel at både nye bustader på marknaden og talet på sal vil stige dei kommande månadene, seier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 60 dagar å selje ein bustad i januar 2021, som er det same som i desember 2020. Kortast salstid hadde Oslo med 22 dagar, og lengst salstid hadde Ålesund og omland med 87 dagar.