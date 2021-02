Erna Solberg blir havvernar i FNs havforskingstiår

innenriks

Noreg er ein av dei største bidragsytarane til FN-initiativet, og Erna Solberg er beden om å vere høg beskyttar for å skape merksemd om havforskingstiåret og mobilisere ressursar slik at det ambisiøse programmet lykkast, opplyser Utanriksdepartementet.

Onsdag deltek Solberg på eit onlinearrangement som markerer opninga av FNs havforskingstiår og blir opna av FNs generalsekretær António Guterres.

– Vi veit at bruken og vernet av havet i verda er avgjerande for å nå ei rekkje av berekraftsmåla som verdssamfunnet har sett seg. For at vi skal få dette til, må vi sikre kunnskapsbasert havforvaltning. Vi treng derfor eit kraftig løft i internasjonal havforsking og eit breitt samarbeid om dette. Det skal FNs havforskingstiår bidra til, seier Solberg.

FNs havkommisjon IOC (Intergovernmental Oceanographic Comission) har hatt ansvaret for å planleggje tiåret og vil òg koordinere gjennomføringa.

– Saman med dei 13 andre stats- og regjeringssjefane i Havpanelet har vi konkludert med at vi treng gjennomgripande forandring i bruken og vernet av havet i verda. For å lykkast må fleire – både statar og private aktørar – engasjere seg, seier Solberg.

(©NPK)