FHI: – Vi kan ha bidrege til misforståingar

– Folkehelseinstituttet kan nok ha bidrege til litt forvirring i bruken av omgrepa eliminere/utrydde eller slå ned, seier Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Det kjem etter at VG måndag skreiv at FHI no har endra strategien sin for den britiske varianten av viruset.

– Vi trur ikkje lenger at vi klarer å eliminere virusvarianten, men har no som mål å bremse spreiinga og nye introduksjonar, sa avdelingsdirektør Line Vold vil avisa.

I ein e-post til NRK, skriv Line Vold at instituttet dei siste dagane kan ha bidrege til misforståingar.

– Omgrepa «eliminere» og «slå ned» kan ha blanda seg for fleire av oss. Og vi i FHI kan ha bidrege til misforståinga, skriv Vold.

Ifølgje henne hadde FHI mål om å utrydde den britiske koronavarianten i Noreg fram til det første utbrotet i Nordre Follo. Etter dette utbrotet trur dei ikkje lenger at det er realistisk å utrydde varianten.

– Vi meiner framleis at vi bør prøve å slå viruset ned i Noreg. Det vil seie avgrense og forseinke utbreiinga, skriv Vold.

