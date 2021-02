FHI vil ikkje rangere koronavaksinane

innenriks

– Vaksinane kan samanliknast etter fleire dimensjonar, men i dag har det komme nyheiter som vi skal gå grundigare inn i.

Ho snakkar om nyheita på onsdag om at AstraZeneca-vaksinen både vernar betre enn det som var grunnlag for godkjenning, og at vaksinen gir vesentleg redusert smittespreiing.

– Viss det stemmer, er det ei svært god nyheit, sa Stoltenberg.

– Men vi har ikkje noko grunnlag for å rangere vaksinane som a- og b-vaksinar. Det vil vere viktig for oss å gå meir detaljert inn i det og seie noko om kvar enkelt av eigenskapane, sa FHI-direktøren.

Ho peikar òg på at effektiviteten til AstraZeneca slett ikkje er verst samanlikna med vanlege influensavaksinar

Ifølgje ein studie utført ved Universitetet i Oxford i Storbritannia gir éin enkelt dose med AstraZeneca-vaksine 76 prosent vern i opptil 90 dagar og bremsar risikoen for å smitte andre med 67 prosent.

