Finansdepartementet vurderer opning for meir leige-til-eige

– Med dagens høge bustadprisar og kravet til eigenkapital er det mange, og særleg unge, som slit med å komme seg inn på bustadmarknaden. Ei endring av skattereglane kan bidra til at fleire kan få eigarskap til sin eigen bustad gjennom leige-til-eige-modellen, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Kort fortalt er det i dag slik at maksimalt 15 prosent av bustadeiningane som kan leigast ut i bustadselskap for at selskapet skal få nytte fleksible skattereglar.

Regjeringa vil vurdere å auke dette talet. Private bustadutviklarar har gitt uttrykk for at det er prosjekt der ein kan inngå leige-til-eige-avtaler i minst 30 prosent av bustadene i eit burettslag.

