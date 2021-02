Fleirtalet seier nei til å heve minstepensjonen over fattigdomsgrensa

innenriks

Det vart klart etter at gruppemøta til partia behandla eit felles pensjonsforslag frå Frp og SV onsdag, skriv Aftenposten.

Dei to partia var avhengige av å få med Ap på laget for å få fleirtal. På gruppemøtet vedtok Ap at dei ønskjer å trappe opp auka minstenivå med 4.000 kroner årleg framover, i tillegg til dei årlege trygdeoppgjera, men dei vil la Pensjonsutvalet avgjere rimeleg nivå i framtida. Utvalet kjem med tilrådingane sine neste år.

Frp og SV ønskte å trappe minstepensjonane opp til EUs fattigdomsgrense, som i dag ligg på rundt 247.000 kroner.

– Vi i Ap er glade for at det er ein vilje i Stortinget til å auke minstebeløpet i folketrygda, men kva som skal vere det endelege nivået, må sjåast i samanheng med andre element, seier Aps pensjonspolitiske talsperson Lise Christoffersen til NTB.

Heller ikkje Sp vil binde seg til EUs fattigdomsgrense, ifølgje Aftenposten.

Frp: – Avslørande

Frps arbeidspolitiske talsmann Erlend Wiborg er skuffa.

– Det at Ap og Sp synest det er greitt at pensjonistar i Noreg skal leve på ein pensjon under fattigdomsgrensa, er veldig sjokkerande, men også avslørande, seier Wiborg.

Christoffersen seier endringane har så mange implikasjonar at dei ikkje kan gjerast utan ei grundig utgreiing.

– Det er mellom anna veldig tett knytt til slitarane i arbeidslivet og om dei skal ha moglegheit til å gå av med pensjon ved fylte 62 år. Viss minstepensjonen blir for høg, kan dei sjå langt etter det, seier ho.

Årsaka er at dersom minstepensjonane blir løfta opp til EUs fattigdomsgrense, viser utrekningar at ein yrkesaktiv må ha tent minst 750.000 kroner årleg i 40 år for å ha rett til å gå av med tidlegpensjon med dagens reglar.

Ap er òg redd for at forskjellen mellom yrkesaktive og minstepensjonistar blir for liten dersom minstepensjonane blir auka.

– Det er viktig for oss at yrkesaktive skal vere trygge på at dei har noko igjen for eiga opptening og ikkje endar opp som nullpensjonistar eller minstepensjonistar, seier Christoffersen.

Utrekningar som Arbeids- og sosialdepartementet har gjort, viser òg at det vil gi meirutgifter på rundt 12 milliardar kroner i 2030 og 46 milliardar kroner i 2050 dersom minstepensjonane blir løfta til EUs fattigdomsnivå.

Fleirtal for ny regulering

Ap støttar likevel det andre hovudpunktet i forslaget frå Frp og SV om å innføre nye reglar for årleg regulering av pensjonen slik at pensjonistar ikkje går i minus når andre går i pluss.

Det inneber at ein skal slutte å underregulere dagens pensjonar med 0,75 prosent og i staden gå over til å regulere pensjonane med eit gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

Ap har førebels ikkje konkludert når det gjeld dei andre punkta i Frp og SVs forslag. Dette gjeld mellom anna om pensjonistane skal få forhandlingsrett i trygdeoppgjera og få delta i Det tekniske berekningsutvalet (TBU).

Dei raudgrøne partia prøver òg å få med Frp på å innføre pensjon frå første krone i privat sektor og gjeninnføre skjermingstillegg for uføre.

Frp har så langt sagt nei til å gjeninnføre skjermingstillegget, men har enno ikkje konkludert om pensjon frå første krone, men er skeptisk.

– Vi er villige til å diskutere alt som kan bidra til å betre situasjonen for pensjonistane. Men det å påføre norske bedrifter ekstrakostnader i milliardklassen no som dei slit med å overleve, vil eg åtvare mot, seier Erlend Wiborg.

