Frp vil vente med å avlyse eksamen i vår

– Tradisjonelt står Frp stødig på at eksamen er verdifullt, for både elevar og det norske skulesystemet. Frp meiner det er gale at Stortinget skal fatte ei avgjerd om å avlyse eksamen allereie første veka i februar, seier Roy Steffensen (Frp), leiar av utdanningskomiteen på Stortinget, til TV 2.

Steffensen seier at det finst gode argument for å avlyse eksamen, og at ulike læringssituasjonar rundt i landet gjer at dei vil ha forståing for at Melby vel å avlyse sentralgitte eksamenar. Frp forventar derimot at det blir lagt til rette for tilpassa eksamenar.

– Dette er likevel komplisert materiale, og Frp meiner at slike vurderingar ikkje skal gjerast mellom partia på eit møterom i Stortinget, men at kunnskapsministeren i samråd med sektoren og fagfolka i departement og direktorat finn ei løysing som både elevar og lærarar kan leve med, seier Steffensen.

Ap, SV, Raudt og MDG er blant partia som krev at eksamen blir avlyst, medan fleire andre parti er i tenkjeboksen. Høgre skal vere skeptisk til at alle eksamenar blir avlyste. Guri Melby sa tysdag til TV 2 at ho vil ta ei avgjerd så raskt det er mogleg.

