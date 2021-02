innenriks

– Det blir lov å klemme igjen. Bebuarar som er vaksinerte, treng ikkje halde avstand til besøkjande som er vaksinerte, seier Høie.

Han la til at bebuarar òg kan ha nærkontakt med besøkjande som ikkje er vaksinerte, men det bør dreie seg om få personar, og dei same personane over tid.

– Andre besøkjande må framleis halde avstand, sjølv om dei besøkjer nokon som er vaksinerte, seier Høie.

Avgjerdene om besøksreglar for sjukeheimar der ikkje alle bebuarane er vaksinerte, blir tekne lokalt.