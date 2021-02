Millionstøtte frå Noreg til amerikansk storfilm

innenriks

Truenorth Norway står som søkjar om norsk filmstøtte. Dette er same firma som stod bak søknaden med prosjektet Libra, som var «MIssion: Impossible 7» med Tom Cruise i hovudrolla. Produsent er Paramount Pictures, melder TV 2.

– Etter seks år med insentivordning ser vi at Noreg har vorte ein svær attraktiv stad å produsere film og dramaseriar, noko som betyr at norske filmarbeidarar og filmbransje leverer høg kvalitet. I tillegg til at vi kan by på spektakulær natur og tryggje opptaksrammer, seier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Den norske kysten

Filminstituttet lovar at spelefilmen legg store delar av produksjonen til Noreg.

Før jul skreiv Bergens Tidende at det var søkt om innspeling både på Bryggen, Fløybanen og fleire andre ikoniske stader i Bergen.

Scener frå dei to siste «MIssion: Impossible»-filmane, med filmstjerna Tom Cruise, vart spelt inn på Preikestolen og i Rauma.

Insentivordninga er ei refusjonsordning der produsentar får tilbakebetalt 25 prosent av utgiftene ved innspelingar i Noreg, skriv Dagsavisen.

Heile potten

Dagsavisen skriv at «Scorpio» fekk heile potten.

Det var til saman 11 søkjarar på insentivordninga for 2021. Ved revidert nasjonalbudsjett for 2021 vart ramma for ordninga teken ned med 30 millionar kroner til 68.6 millionar for 2021. Vanlegvis er det fleire prosjekt som får støtte gjennom ordninga.

