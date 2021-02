Nordmenn brukar meir pengar på medisinar

innenriks

Auken i talet på kroner som blir brukt på medisinar, er på 5 prosent frå 2019. Vi forbrukarar betalte sjølv 1.300 kroner for medisinane vi fekk.

Fem av dei ti mest bruke legemidla er til førebygging eller behandling av hjarte- og karlidingar.

I snitt brukte nordmenn over 70 år 4,3 legemiddeldosar dagleg. Blant dei som er mellom 50 til 69 år, vart det brukt 2,2 dosar dagleg. Legemiddelbruken har auka med over 20 prosent dei siste ti åra, ifølgje tal frå Apotekforeningen.

– Med fleire legemiddel per pasient, blir det ekstra viktig at pasientane får den rettleiinga dei treng for å få maksimal effekt av dei legemidla dei brukar. Dårleg effekt er dårleg ressursbruk, seier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Fleire eldre er ei viktig forklaring på kvifor befolkninga i gjennomsnitt brukar fleire legemiddel.

Til saman er det 988 apotek i Noreg.

