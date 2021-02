Noreg har framleis ikkje teke stilling til vaksinepass

innenriks

I Danmark vil det bli innført eit digitalt vaksinepass, opplyser styresmaktene onsdag. Eit vaksinepass kan mellom anna gjere at ein ved innreise til eit land kan unngå å måtte gå i karantene.

Vaksinesertifikat er no til diskusjon i EU og WHO, opplyser statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i ein e-post.

– Det blir jobba med å lage ein felles mal for kva som skal inn i dette sertifikatet. Det vil bli opp til kvart enkelt land å vurdere korleis eit slikt sertifikat kan brukast. Det har ikkje Noreg teke stilling til, men vi følgjer med på arbeidet, seier Bjerke til NTB.

Helsedirektoratet og FHI jobbar med å vurdere om det skal gjerast endringar i vaksinasjonskortet på helsenoreg.no.

Også for tre veker sidan sa Bjerke til NTB at det ikkje er teke stilling til om framlegging av dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon kan gi fordelar ved innreise eller deltaking ved arrangement.

Førre veke vart det kjent at Island har innført eit vaksinepass for å gjere utanlandsreiser lettare for vaksinerte.

(©NPK)