Onsdag vart koronareglane i Oslo mjuka opp: Skular tilbake til gult nivå

Hovudstaden har vore sosialt nedstengt sidan 9. november, men på grunn av utbrotet av det muterte viruset har det sidan 23. januar òg vore nasjonale tiltak i Oslo-regionen.

No blir det litt sleppt opp, men Oslos byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) seier dei muterte variantane av koronaviruset skaper uvisse, og gjer at befolkninga må vere førebudd på at tiltaksnivåa kan svinge noko framover.

Inga skjenking

At det no blir sleppt noko opp på tiltaka gjer at barnehagar, barneskular og ungdomsskular frå onsdag gjekk tilbake til gult nivå, etter halvanna veke på raudt. I den vidaregåande skulen blir raudt nivå vidareført.

Fritidsaktivitetar og idrett blir opna opp for barn til og med ungdomsskulealder, både innandørs og utandørs, men cupar og kampar vil framleis vere forbode.

Onsdag kan serveringsstader opne igjen, men det er framleis ikkje lov til å servere alkohol.

Andre lettar i Oslo:

* Toppidretten kan ta opp att organisert trening, og det blir opna for organisert aktivitet utandørs for ungdom under 20 år.

* Biblioteka blir gjenopna.

* Symjehallar opnar for skulesymjing, organiserte symjekurs og organisering symjetrening for barn og unge til og med ungdomsskulealder.

* Einskildståande butikkar kan opne, men kjøpesenter og varehus skal framleis halde stengt. Unntaka er mellom anna matbutikkar, apotek og vinmonopol.

– Oppgåva framover blir å halde smittetala nede samtidig som vi gradvis og kontrollert opnar byen vår opp igjen. Smittetala og kunnskapen om det muterte viruset avgjer kor fort det vil gå, sa Johansen då han informerte om lettane måndag.

