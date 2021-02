Samfunnsøkonomisk rapport skal sjå på konsekvensane av koronatiltaka

innenriks

– Mange av tiltaka som blir sette i verk har store konsekvensar. For å få eit godt og heilskapleg avgjerdsgrunnlag, treng vi vurderingar av korleis ulike strategiar og tiltak kan påverke samfunnsøkonomien, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Rapporten vil bli ein del av avgjerdsgrunnlaget til regjeringa for val av tiltak framover, både på kort sikt og i tida framover etter kvart som vaksinasjonsprogrammet blir rulla ut.

Holden-utvalet leverte òg to rapportar i fjor vår, som har lege til grunn for dei strategiske avgjerdene i handteringa av pandemien fram til no.

