Sanner opnar for krisehjelp etter straumsjokk

– Noreg er kaldt, og det er mørkt. Derfor er det viktig at vi har lågare straumprisar i Noreg enn i resten av Europa, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han meiner det no må takast politisk grep etter sjokket på måndag der mange nordmenn opplevde ei femdobling i straumprisane. Kaldt vêr og høgt forbruk gjer at ekspertane trur prisane vil halde seg høge i vekevis framover.

Vedums svar er at elavgifta må ned. Han viser til at avgifta låg på 11,61 øre per kilowattime då Høgre-leiar Erna Solberg overtok som statsminister i 2013. I 2021 ligg avgifta på 16,69 øre.

Blir forhandlingsspørsmål

Dei høge straumprisane vart òg tema i spontanspørjetimen i Stortinget onsdag. Framstegspartiets Hans Andreas Limi meiner prissjokket er spesielt utfordrande for pensjonistane i landet.

– Framstegspartiet er bekymra for situasjonen deira. Vi etterlyser svar frå regjeringa på kva ho vil gjere for å avlaste dei som blir hardt ramma av dei høge straumprisane, seier han.

Ifølgje Limi vil Frp no løfte spørsmålet inn i forhandlingane i Stortinget om den nye krisepakken til regjeringa for norsk økonomi.

Men Limi trur ikkje nødvendigvis Vedums svar er det riktige:

– Å redusere elavgifta med eitt øre eller to har lite for seg for dei som bur trongt og har dårleg råd. Det vil i størst grad komme dei med store hus til gode.

Bustøtte

Sanner svarer for sin del at viss det skal setjast inn målretta tiltak no, så er bustønaden eit eigna verkemiddel.

Han meiner det vil vere fornuftig å vente på prisutviklinga utover vinteren.

– Men det kan vere aktuelt med målretta ordningar. Det er vi òg opne for å diskutere, sa Sanner i spørjetimen.

Han trekte òg fram at straumprisane i fjor var dei lågaste på ti år.

