Smitta i Ulvik testa negativt to gonger og var i karantene før dei fekk symptom

28 smittetilfelle er så langt påviste etter utbrotet i Ulvik kommune. Fem av tilfella er av det muterte viruset.

Smitten skal ha oppstått etter at nokre innbyggjarar hadde vore på reise i Sør-Europa. Dei vart testa både før avreise til Noreg og etter heimkomst, men begge testane var negative, skriv Bergens Tidende.

– Etter karantenetida på ti dagar byrja dei å utvikle symptom, og tok ein ny test som viste positiv, seier ordføraren i kommunen Hans Petter Thorbjørnsen (Ap).

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) seier til avisa at det er uvanleg med negativ test ein dag og så symptom først ti dagar seinare.

Han legg til at det ikkje er noko som tyder på at inkubasjonstida, det vil seie tida frå smitte til symptom, er lengre for den britiske virusvarianten.

Etter utbrotet har Ulvik kommune innført strenge koronareglar. Mellom anna vart det frå tysdag forbode å ha besøk i eigen heim, og berre matbutikkar får halde ope.

