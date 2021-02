Tøft første år for Go-Ahead

innenriks

Nokre månader etter overtakinga vart koronapandemien erklært, men det er ikkje heile forklaringa på problema i 2020, skriv Aftenposten.

– Det blir umogleg å snakke om 2020 utan å nemne korona. Epidemien trefte oss knallhard med 90 prosents nedgang i omsetning, permisjonar, smitteverntiltak og krisepakkar, seier administrerande direktør Cathrine Elgin til avisa.

Go-Ahead vann anbodet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen på pris i konkurranse med Vy og SJ. Go-Ahead får 150 millionar i året frå staten for å trafikkere dei tre linjene. I tillegg rekna selskapet med å få 300.000 nye kundar på Sørlandsbanen. Også punktlegheita skulle bli betre.

Fasit etter 2020 er at selskapet har mangla tog og lokførarar, det har varsla om nedlegging av stasjonar og mange i leiinga er skifta ut, påpeikar Aftenposten.

Ei løysing har vorte ein avtale med Lokmannsforbundet der det blir leigd inn lokførarar frå andre togselskap. Selskapet har òg kutta ein ettermiddagsavgang på Sørlandsbanen, men vil ikkje kommentere direkte om stasjonar blir lagde ned.

– Vi er opptekne av å lytte til engasjementet og sørgje for at tilbodet blir best mogleg både for eksisterande og nye kundar. Tiltak for å komme dette i møte må vi få komme tilbake til, seier Elgin.

