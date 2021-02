Tre menn tiltalte for angrep på pizzarestaurant

innenriks

I oktober 2019 vart pizzarestauranten Favorit Pizza på Carl Berners plass i Oslo angripen tre gonger i løpet av to veker. Ved to av tilfella gjekk maskerte personar laus på inventaret i restauranten med ein hammar, medan dei ved det tredje tilfellet kasta brustein på ruta til restauranten.

Ved alle tilfelle vart det meldt at gjerningspersonane var unge menn. No er tre menn i byrjinga av 20-åra tiltalt for eitt av angrepa. Dei tre er tiltalte for grovt skadeverk på restauranten.

Politiet har tidlegare sagt at dei har jobba ut frå ein hypotese om at angrepa kom av ein konflikt mellom eigaren av restauranten og andre partar.

I tillegg er éin av gutane tiltalt for oppbevaring av ammunisjon utan å ha løyve, og for å ha hatt to stolne bilskilt.

Saka går i Oslo tingrett i slutten av mars.

