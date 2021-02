Vinterferien rett rundt hjørnet – skibransjen håpar på god aktivitet

innenriks

– Folk får eit større og større sug etter å dra på ferie, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Ho meiner det er grunn til å vere optimistisk for bestillingar på skidestinasjonar både i vinter- og påskeferien i år. Men merkar òg at folk ser ut til å vere noko venta på. Bakgrunnen er frykta for at koronasituasjonen ikkje vil roe seg.

– Vi ser at smitteverntiltaka har vore sterke dei siste vekene, og at dei ser ut til å fungere. Vi håpar på at premien vil vere at ein skal få lov til å dra på vinterferie i eige land. Mykje tyder på at det skal kunne gå, seier ho.

Helseminister Bent Høie (H) uttalte i januar at nordmenn må førebu seg på å halde til vinterferien i Noreg. Dei siste vekene har koronasituasjonen stramma seg til på grunn av den britiske mutasjonen, særleg på Austlandet.

I størstedelen av landet er vinterferien no berre eit par veker unna, medan påskeferien er 2 månader fram i tid.

Fleire ønskjer seg til hytta

Virke Reiseliv, som organiserer fleire bedrifter i reiselivsbransjen, publiserte tidlegare i år ei undersøking som mellom anna viser ønskt reisemål i vinterferien. I undersøkinga svarer 65 prosent at dei ønskjer å dra på hytta i vinterferien.

– Dette er høgare tal enn før, og det heng saman med at alle dei som vanlegvis pleier å dra til utlandet i vinterferien, ikkje får gjort det i år. Ut ifrå undersøkingane våre er det ikkje noko i vegen med reiselysta, opplyser Bergmål.

I undersøkinga kjem det òg fram at fleire har spesielle planar.

– Ein ting som går igjen i år, er at fleire svarar at formålet med vinter- og påskeferien er å utøve uteaktivitetar som ski, fottur og liknande, seier ho.

– Mange er fleksible

Med fleire folk på hyttene, kan det bli meir aktivitet på skianlegga. Skistar, som driv skianlegg og hytteutleige i Hemsedal og Trysil, fortel om utfordringar, særleg på grunn av dei utanlandske gjestene som ikkje kjem. Sidan 29. januar har grensa i praksis vore stengd for utlendingar som ikkje er busette i Noreg.

– Så det er ei utfordring å få fylt opp desse plassane, melder Petra Hallebrant, PR- og kommunikasjonssjef i Skistar.

I tillegg er det svært strenge reglar for fleire kommunar i Oslo-området etter utbrotet i Nordre Follo, men det er frå 3. februar greitt å reise på hytta, berre ein held avstand til andre og handlar i sin eigen kommune. Elles skal ein unngå «unødvendige reiser».

Hallebrant håpar likevel det kan bli fleire gjester utover vinteren.

– Vi ser at mange er fleksible og bestiller seint, så vi håpar på fleire gjester til vinterferien og påska. Så snart situasjonen blir stabilisert, trur vi interessa for å besøkje Trysil og Hemsedal vil vere stor, fortel ho.

– Eit godt grunnlag må leggjast

Beitostølen i Øystre Slidre er eit populært reisemål for skientusiastar. Ordførar Odd Erik Holden (Sp) fortel om litt færre hytteturistar denne vinteren. Han håpar samtidig på så normale tilstandar som mogleg når vinterferien og påskeferien kjem.

– Vi håpar sjølvsagt på ein så normal ferie som mogleg. Om det er mogleg, avgjer vi med å vere flinke med tanke på smittevern. Tek vi dette på alvor no, så legg vi eit godt grunnlag for at vi kan kunne møtast på ski i feriane, avsluttar han.

