FriFagbevelgelse skriv at Nerheim først og fremst skal ta seg av kommunikasjonen rundt partileiinga og stortingsgruppe. Vikariatet varer i sju månader og startar 15. februar.

– Jobben i Fellesforbundet er tett på folks liv og er den beste jobben i verda. Samtidig er det ingen tvil om at denne valkampen blir avgjerande for framtida i landet og dei same folka, seier André Nerheim til avisa.

