Birgitte Tengs' fetter klagar Noreg inn for FNs høgkommissær for menneskerettar

Mannen vart frikjend for drapet på den 17 år gamle jenta på Karmøy, men vart dømt til å betale erstatning til dei etterlatte.

Han anka erstatningsdommen inn for Høgsterett, der den vart avvist i fjor. No går han altså til FNs høgkommissær for menneskerettar, skriv VG.

– Vi klagar Noreg inn fordi fetteren ikkje får endra dommen sin, og må leve resten av livet med ein dom som er uriktig, der det står at han skal ha drepe og seksuelt misbrukt søskenbarnet sitt, seier advokaten til fetteren, Arvid Sjødin, til avisa.

