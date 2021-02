Datatrøbbel rammar domstolar landet rundt

innenriks

Det er fjernmøteløysinga Atea Anywhere som er nede. Det er uklart kor mange rettsmøte som er ramma, men dataproblema gjeld i heile landet, skriv Rett24.

– Feilen råkar med andre ord alle domstolane. Feilen oppstod i går 3. februar ved 17-tida, og har vore arbeidd med sidan då. Det er såpass uvisst når tenesta er tilbake, at vi no varslar domstolane om at dei må innrette seg på at dei ikkje kan bruke løysinga i heile dag, opplyser informasjonssjef Yngve Brox i Domstoladministrasjonen.

– Hardware, ikkje hacking

Feilen ramma eit av Ateas fem datasenter og førte til at fleire av kundane til selskapet ikkje fekk tilgang til IT-systema sine. Atea har funne feilen og trur han skal vere utbetra gjennom torsdagen, ifølgje kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad.

– Det er snakk om eit reint maskinvareproblem, ikkje eit tryggingsbrot eller på andre måtar relatert til IT-tryggleik, understrekar han overfor NTB.

Fire av ti saker ramma

Det var Romerikes Blad som omtalte dataproblema først. Stansen i videomøtesystemet førte til at pressa ikkje fekk vere til stades ved rettssaka mot ein idrettsprofil i Nedre Romerike tingrett torsdag morgon.

Informasjonssjef Irene Ramm i Oslo tingrett opplyser til Rett24 at det torsdag skulle vore nytta videoutstyr i 16 salar. Det skulle vore gjennomført i alt 27 rettsmøte i Oslo torsdag. Det vil med andre ord seie at berre 40 prosent av sakene kunne starte som planlagt.

– Dei digitale løysingane har fungert veldig bra, men vi ser òg at desse har avgrensingar og er sårbare, seier Brox til Medier24.

(©NPK)