Førar sikta etter at traktor gjekk gjennom isen i Enebakk

Politiet vart varsla om ulykka ved Flateby bruk klokka litt over klokka 16 torsdag ettermiddag. Vitne melde frå om ein traktor som hadde gått gjennom isen ute på innsjøen Øyeren. Medan nødetatane var på veg fekk dei melding om at føraren, ein lokal mann i 50-åra hadde greidd å komme seg ut av traktoren for eiga hjelp og gått heim til seg sjølv.

– Heldigvis har det gått bra med han sjølv om han var blaut og kald, fortel operasjonsleiar Atle Vesttorp i Aust politidistrikt til NTB.

Kva føraren skulle ut på isen med den tunge traktoren er ikkje heilt klarlagt av politiet. Den gjekk gjennom isen om lag 20 meter ut frå land ved ei båthamn på staden. Der var det ikkje veldig djupt og traktoren står med taket over vatn.

– Føraren er meld for køyring i utmark og har fått pålegg om fjerne traktoren etter reglane i forureiningslova. I tillegg er han mistenkt for køyring i ruspåverka tilstand, seier operasjonsleiaren som legg til at den sikta ikkje er heilt ukjend for politiet.

