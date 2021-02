Farida-saka avgjort i Høgsterett – 15-åringen får ikkje komme tilbake til Noreg

innenriks

– For Høgsterett var spørsmålet berre om lagmannsretten hadde bygd på ei riktig forståing av utlendingslova. Høgsterett var samd i forståinga til lagmannsretten og forkasta anken frå familien, skriv Høgsterett i eit samandrag.

Utlendingsnemnda baserte vedtaket sitt blant på at Farida og familien hennar kan få vern i Kabul ved internflukt, og at dei dermed ikkje har vernbehov i Noreg. Dette sa lagmannsretten seg samd i, og konkluderte med at vedtaket om opphøyr av flyktningstatus var gyldig – trass i påstanden til saksøkjarane om at internflukt ikkje kan gjerast gjeldande.

– Formålet med flyktningkonvensjonen er å gi vern til personar som ikkje kan få det i eige heimland, påpeikar førstvoterende høgsterettsdommar Per Erik Bergsjø, før han konkluderer med at vern gjennom internflukt kan gjerast gjeldande og at vedtaket derfor er gyldig.

– Vi er lamslåtte

Domstolen gjer inga vurdering av vernbehovet til familien, berre om lagmannsretten har lagt riktig lovforståing til grunn for vurderinga si. Dommen er einstemmig.

– Å få håpet knust gong på gong … No er vi litt lamslåtte. Det er sjokkerande at Noreg meiner ein kan vise til internflukt for Farida, som aldri har vore i Afghanistan før ho vart sendt ut av Noreg, seier Britt Karin Rotmo i støttegruppa for å få Farida tilbake til Dokka til Dagbladet.

Advokat Arild Humlen, som har representert Farida og familien, var ikkje umiddelbart tilgjengeleg for kommentar, men skriv til avisa at det førebels ikkje er bestemt om saka skal takast vidare.

– Det må eg drøfte med partane og støttegruppa, skriv han.

Vann, men tapte

Farida og mora kom til Noreg i juni 2011, då jenta var fem og eit halvt år gammal. Ho og mora fekk opphald fordi ho ifølgje Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Då faren til Farida kom til Noreg året etter, vart løyvet til opphald for Farida og mora trekt tilbake av UDI. Familien fekk endeleg avslag frå Utlendingsnemnda (UNE) i september 2013 og vart tvangsutsendt til Afghanistan i februar 2015.

Dei vann fram i alle rettsinstansar, også i Høgsterett, då vedtaket vart prøvd. Familien trudde derfor dei skulle få komme tilbake til Dokka, men i mai 2018 gjorde UNE eit nytt vedtak om utvising.

Støtte frå FN

Det er i den følgjande rettsprosessen Høgsterett no har dømt i disfavøren til familien.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har vore partshjelper i saka, og har oppført at Noreg i denne saka bryt flyktningkonvensjonen. Også Norsk organisasjonen for asylsøkjarar (NOAS) har vore partshjelper i saka.

Britt Karin Rotmo i støttegruppa meiner den norske rettspraksisen betyr at Noreg overser tilrådinga frå FNs høgkommissær for flyktningar.