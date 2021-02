Fire menn dømde i kongekrabbe-sak

innenriks

Den 56 år gamle mannen vart i Nord-Troms tingrett dømt for grovt heleri av kongekrabbe. Ifølgje dommen har han i ti år, frå 2009 til 2019, omsett minst sju tonn kongekrabbe som han kjøpte frå ein person i Finnmark, ifølgje Fiskeribladet, som først omtalte saka.

Saka vart avgjord ved ein tilståingsdom, og 56-åringen erkjende at han visste at kongekrabben var ulovleg fangsta. Dermed vart straffa senka frå to år i fengsel utan vilkår.

Mannen har ifølgje dommen frakta krabbane til Sørlandet, der dei vart selde i umerkte esker. Mesteparten vart seld mot kontant betaling, men noko vart òg fakturert gjennom firmaet hans.

Inndreg 452.000 kroner

I ei ransaking heime hos domfelte fant politiet 268.000 kroner i kontantar.

– Mannen har forklart at alt stammar frå oppgjer etter siste salsrunde, kjem det fram i dommen.

Pengane er allereie beslaglagde, og 452.000 kroner er inndrege frå 56-åringen. Mannen er òg frådømd retten til å drive kjøp og sal av fisk og skaldyr i næringsverksemd i ein femårsperiode.

Den dømde ville ikkje bidra til å knyte andre til saka.

Tre menn dømde i Bergen

I alt 52 personar har ifølgje Økokrim vore under etterforsking i kongekrabbe-saka sidan november 2019. Fleire slike saker vil bli ført for domstolane i år.

I Bergen tingrett vart tre menn i 30-åra førre veke dømt for heleri og kvitvasking av ulovleg fangsta kongekrabbe. To av dei vart dømde til sju månaders fengsel itan vilkår og inndraging av 130.000 kroner for kjøp av 700 kilo kongekrabbe.

Ein tredje mann vart dømd til 120 dagars fengsel utan vilkår for å ha hjelpt til med å kople saman kjøparar med ein transportør.

Inndrog 17 millionar

Dommen er eit resultat av samarbeid mellom Finnmark politidistrikt og Økokrim.

Fleire politidistrikt har vore involverte i etterforskinga, som er retta inn mot eit nettverk av ulovleg fangst og omsetning av kongekrabbe over store delar av landet.

Før jul i fjor vart ein mann dømt til tre år og fire månaders fengsel for kvitvasking og transport av ulovleg omsett krabbe, etter at Økokrim anka dommen til Borgarting lagmannsrett. I tillegg vart det inndrege 17 millionar kroner frå domfelte.

