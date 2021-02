Fire personar melde for brot på karantenereglar i Tromsø

innenriks

Personane oppheld seg på eit karantenehotell i byen som kommunen har avtale med, og kommunen har vektar på hotellet som skal følgje opp at reglane blir følgde, blir det opplyste i ei pressemelding.

Dette er andre gong kommunen melder slike tilfelle i løpet av pandemien.

– Det er viktig for handteringa vår av pandemien at personar som er sette i karantene og isolasjon, faktisk overheld dette slik at dei ikkje risikerer å utsetje andre for smitte eller mogleg smitte. Når vi ser at personar ikkje respekterer reglane, trass åtvaringar, har vi ikkje noko anna val enn å melde. Så er det opp til politiet å avgjere sakene, seier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

(©NPK)