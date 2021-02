Kraftig nedgang i hasjbeslag – MDMA på rekordnivå

innenriks

– Beslagstala i Noreg tyder på aukande MDMA-bruk her i landet trass i covid-19, seier leiar Kari Solvik for seksjon for narkotikaanalyse i Kripos.

Talet på MDMA-beslag auka med heile 27 prosent i fjor. Politiet og tollvesenet tok til saman cirka 75.400 tablettar, og dessutan 21 kilo MDMA-pulver og krystallinsk materiale, fordelt på 1.479 beslag. Talet har aldri vore høgare.

Beslaglagde mengder er vesentleg mindre enn i 2019, men betydeleg høgare enn i åra frå 2016 til 2018. Det siste tiåret har det vore ein kraftig vekst i MDMA-beslag.

I same periode var det ein stor nedgang i hasjbeslaga, men ein auke i beslaga av marihuana – marihuana både i talet på beslag og beslaglagd mengd. Hasj har gjennom mange år stått for 35–38 prosent av alle beslag. I 2020 er denne delen berre 25 prosent. Marihuana utgjer no 14 prosent av alle beslag, mot 10 prosent i fjor.

Amfetamin utgjer til saman 20 prosent av talet på beslag, og det er òg ein auke samanlikna med tidlegare år.

