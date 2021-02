Legemiddelverket: Truleg litt mindre biverknader med AstraZeneca-vaksinen

innenriks

Direktør Audun Hågå gjekk under ein pressekonferanse torsdag gjennom bakgrunnen for godkjenninga av AstraZenecas vaksine.

Studiane omfattar om lag 24.000 deltakarar, og effekten ser ut til å vere rundt 60 prosent, ifølgje direktøren.

– Desse studiane gav ikkje så mykje grunnlag for å seie noko om effekten på personar over 55 år. Det kom av at det var få deltakarar og få sjukdomstilfelle i den aldersgruppa. Ekspertane våre har likevel denne gruppa i indikasjonen fordi ein forventar at den vil ha ein viss effekt. Der baserer ein seg på dei tidlege studiane som inkluderte den aldersgruppa, men også erfaringar frå andre vaksinar, sa Hågå.

Svara frå ein større studie i USA er òg venta snart.

Legemiddelverket har sett på biverknader av AstraZeneca-vaksinen. Dette omfattar smerte på staden der sprøyta vart sett, slappheit, hovudverk, feber, leddsmerter, kvalme, oppkast og diaré.

– Det kan sjå ut som det er litt mindre biverknader av denne typen enn for dei to mRNA-vaksinane, seier Audun Hågå.

