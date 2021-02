Libero kallar tilbake ammeinnlegg

innenriks

Produsenten sende ut ordre om tilbakekalling av produktet torsdag ettermiddag.

Alt av merket Libero Nursing pads blir bede returnert frå butikkar, lager, forbrukarar og ammeinnlegg som følgjer med velkomstgåver og andre babyboksar. Forbrukarar blir bedne ta kontakt for å få vidare instruksjonar korleis dei kan returnere kjøpte innlegg.

Marknadsansvarleg Camilla Svensson for Libero i Norden skriv at tilbakekallinga skjer som «en forholdsregel da limet i enkelte ammeinnlegg lager små klumper som kan løsne, og som under amming kan risikere å havne i barnets munn. Hvis klumpen skulle svelges, så er den ikke helsefarlig».

Ho skriv at tilbakekallinga gjeld både kvite og beige ammeinnlegg og oppmodar forbrukarar som har kjøpt produktet om ikkje bruke det. Ammeinnlegg blir festa på innsida av BH-en med teip og det er lim frå denne som i nokre innlegg dannar små klumpar som losnar.

