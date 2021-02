Mindre antibiotikabruk i Noreg i fjor

innenriks

Bruken av antibiotika har likevel minka over fleire år, og sidan 2012 er han redusert med 33 prosent, viser tal frå Apotekforeningen, omtalt av Aftenposten.

Regjeringa hadde mål om at antibiotikabruken i befolkninga skulle reduserast med 30 prosent frå 2012 til 2020. Tal frå Farmaloggs legemiddelstatistikk viser at målet er nådd.

Førsteamanuensis ved UiO og Antibiotikasenterets leiar Sigurd Høye, som var med på å utarbeide handlingsplanen til regjeringa, omtaler nedgangen som oppsiktsvekkjande.

– Vi trudde det skulle vere mogleg, men det var eit veldig ambisiøst mål, seier han.

I fjor gjekk bruken ned med 14 prosent frå året før. Høye peikar på at smitteverntiltak har redusert førekomsten av andre infeksjonar, og særleg luftvegsinfeksjonar.

Fastlegekontor har som regel vore stengde for pasientar med feber og luftvegsinfeksjonar. Dermed har folk vore heime og sett an situasjonen. Dessutan har fleire e-konsultasjonar ført til at det blir skrive ut mindre antibiotika, påpeikar Høye.

(©NPK)