Streik hindra etter semje i sjukehusmeklinga

Meklinga mellom arbeidssamanslutninga San Helse og arbeidsgivarforeininga Spekter starta tysdag og hadde frist ved midnatt natt til torsdag.

Det vart mekla på overtid og like før klokka halv tre natt til torsdag opplyste partane at dei var samde.

Spekter fornøgd

Administrerande direktør Anne-Kari Bratten i Spekter er fornøgd med å ha komme til semje.

– Dermed har vi unngått streikar som kunne ha gitt ei meirbelastning for både pasientane, tilsette og sjukehusdrifta i den krevjande situasjonen pandemien allereie inneber, seier ho vidare.

Samanslutninga San omfattar Den norske jordmorforeining, Nito og Noregs Farmaceutiske foreining.

Ein streik ville ha omfatta helseføretaka Sjukehuset Vestfold, Vestre Viken og Sjukehuset Østfold. Totalt var det varsla plassoppseiing for nesten 7.000 sjukehustilsette, over 5.000 av dei tilhøyrande Nito.

Frontfaga la føringa

Forhandlingsleiar Berit Grimsrud Syversen i Den norske jordmorforeining sa før meklinga starta tysdag at jordmødrer må bli anerkjente lønnsmessig for kompetansen og ansvaret dei har.

– Forhandlingane i 2020 vart prega av låg frontfagsramme i eit år med uventa koronapandemi. Resultatet i det såkalla frontfaget vart avgjerande for alle andre forhandlingar, også våre. Vi har framleis ein jobb å gjere for å få jordmødrer opp på eit lønnsnivå som samsvarer med utdanningslengd og ansvaret i yrket, seier Syversen i ei fråsegn etter semja natt til torsdag.

Jordmorforeininga fekk gjennomslag for heving av minstelønnsnivåa for helseføretaka i mekling. Samtidig blir tilbodet til dei ulike arbeidsgivarane for 2020 ståande i dei 16 føretaka som vart samde lokalt, forklarer Syversen.

Førebur neste lønnsoppgjer

Med semja er tariffoppgjeret 2020 for helseføretaka dermed formelt avslutta. Tidlegare er det oppnådd semje med alle andre fagforeiningar.

Nito er fornøgd med å unngå streik og med å ha fått gjennomslag for kravet om heving av minstelønnsnivåa ved ti års ansiennitet ved dei fleste av helseføretaka som var i mekling.

– Ved at vi no er i hamn, kan vi leggje 2020-oppgjeret bak oss. Mellomoppgjeret 2021 startar allereie i midten av april, og det blir høgaste prioritet å følgje opp dei føretaka der vi framleis har lønnsmessige etterslep, seier leiar for Nito Spekter, Brynhild Asperud.

