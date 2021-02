Tilsyn: Ti arbeidarar i innreisekarantene i hus godkjent for to

innenriks

10. januar troppa Arbeidstilsynet opp til umeldt tilsyn i eit hus eit norsk-litauisk byggjefirma brukte til innkvartering av tilsette.

– Det var innkvartert ti arbeidstakarar, og alle var pålagt innreisekarantene, sjølv om det berre var to toalett, to dusjar og to kjøkken. Dette konstituerer eit grovt brot på forskrift om smitteverntiltak, skriv Arbeidstilsynet i tilsynsrapporten, som NTB har fått tilgang til.

Alle dei ti arbeidarane hadde komme til Noreg 8. januar, altså to dagar før, og skulle derfor vere i karantene.

Stramma inn

Førre veke stramma regjeringa inn på innreisereglane til Noreg, slik at færre slepper inn i landet. Karantenereglane har likevel vore strenge i lang tid, òg då tilsynet skjedde.

Unntak frå karantenehotell eller krav om eigen bustad, gjeld berre når arbeidsgivaren kan stille med einerom med TV og internett, eige bad, og eige kjøkken eller matservering. Dette må ein levere ei stadfesting på ved framkomst.

I den nemnde saka hadde åtte av arbeidarane eigne soverom, medan to av dei delte rom. Elles var det berre to bad og kjøkken i bustaden.

Fleire brot

Saka er langt frå unik. Tal NTB har fått frå Arbeidstilsynet, viser at det er gjort 1.451 tilsyn med smittevern hos norske bedrifter etter nyttår, og at det vart avdekt brot i 36 prosent av tilfella.

19 stader har vorte stengde ned på grunn av overhengande fare for liv og helse, og halvparten av desse gjaldt innkvartering som braut med reglane.

– Det er stor variasjon i alvoret av brota. Mange handlar om misforståingar eller manglande kunnskap om regelverket. På den andre sida har vi nokre tilfelle med alvorlege brot på smittevernet, og denne saka er eit døme på det, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til NTB.

Bestilte hotellrom

NTB har fått innsyn i rapportar frå tilsyn om smittevern der Arbeidstilsynet har vedteke dei kraftigaste straffereaksjonane sine – tvangsmulkt og stans i verksemda på grunn av overhengande fare for livet og helsa til dei tilsette.

Dei fleste sakene har vorte løyst ved at bedriftene rettar opp i feila. Dette skjedde òg i den nemnde saka.

– Bueininga har berre høve til å innkvartere to arbeidstakarar. På tilsynstidspunktet vart det altså innkvartert åtte karantenepålagde arbeidstakarar utover dei tillatne to, skreiv Arbeidstilsynet i eit brev til bedrifta og vedtok full stans av innkvarteringa

Arbeidsgivaren følgde opp neste dag og sende inn dokumentasjon på at det var bestilt hotellrom til åtte av arbeidarane på Gardermoen.

– Vi er ikkje opptekne av at tilsyn skal gi mest mogleg reaksjonar eller sanksjonar. Jobben vår er å sørgje for at verksemdene følgjer regelverket som er sett, seier Vollheim.

Arbeidstilsynet kan vedta gebyr eller melde forholda til politiet, og det kan òg bli vurdert i denne saka, opplyser direktøren.

Varslar gjennomgang

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) reagerer på funna Arbeidstilsynet har gjort ute hos bedriftene.

– Omfanget av desse avvika er altfor høgt, for å seie det varsamt. Det viser at det var heilt riktig å stengje grensene, seier Isaksen til NTB.

Han varslar at regjeringa no skal gå gjennom regelverket før dei opnar opp grensene, mellom anna når det gjeld kven som får høve til å stille med innkvartering for tilsette.

Det kan bli aktuelt å krevje karantenehotell for alle som kjem inn i landet.

– Det kan vere eit alternativ. Vi kan ikkje ha ein situasjon der arbeidsgivarar ikkje gir gode nok karantenefasilitetar til tilsette. Då aukar sjansen for smitte, seier statsråden.

