Berre éin kommune igjen med tiggeforbod

innenriks

Torsdag valde Sola kommune å oppheve forbodet mot tigging i dei lokale politivedtektene, skriv Stavanger Aftenblad.

Framstegspartiet og Høgre var dei einaste partia som ville vidareføre forbodet, men dei vart nedstemde.

– Det var ein svart dag for fire år sidan, då tiggeforbodet vart innført. No opplever eg ei stor glede, sa Siv-Len Strandskog, representant for Arbeidarpartiet i kommunestyret.

Solveig Louise Albretsen (Frp) forsvarte forbodet.

– Før tiggeforbodet kom var tigging eit stort problem. Svært mange følte seg utrygge og det var utfordrande for handelsstanden. Fleire gonger måtte politiet komme og ordne opp. Etter at tiggeforbodet vart innført har det ikkje vore problem, sa ho.

Det skapte mykje rabalder nasjonalt då Frp og Høgre i 2015 fremja eit forslag om å innføre eit nasjonalt tiggeforbod i Noreg, men dei trekte seinare forslaget då dei ikkje fekk fleirtal på Stortinget.

Det har likevel vore mogleg for kommunar å innføre lokale tiggeforbod sidan 2014. Denne moglegheita er det no berre Bjørnafjorden i Vestland fylke som nyttar seg av.

Ordførar Trine Lindborg (Ap) i Bjørnafjorden opplyser til NTB at saka var oppe i kommunestyret i desember 2019, altså like før Os og Fusa formelt slo seg saman til Bjørnafjorden kommune.

Eit fleirtal beståande av Høgre, Framstegspartiet og tre representantar frå Senterpartiet i det nye kommunestyret bestemde at tiggeforbodet, som tidlegare hadde vore gjeldande i Os, skulle vidareførast i den nye kommunen.

(©NPK)