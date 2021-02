innenriks

Alle er kjende nærkontaktar eller har kjent smitteveg, opplyser Trondheim kommune.

Dei fire har alle milde sjukdomsforløp.

Ein av dei smitta er under ti år. To personar er i 20-åra, medan den siste er i 30-åra.

Trondheim kommune har hatt stabilt låge smittetal dei siste dagane. Snittet for den siste veka ligg på fem smitta. Det er like mange som snittet for dei siste 14 dagane.

(©NPK)