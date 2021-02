Fylkesrådsleiar: Kjøp russisk koronavaksine

innenriks

– No treng vi vaksinasjon i eit høgare tempo enn vi så langt har klart, seier fylkesrådsleiar Bjørn Inge Mo (Ap) i ei pressemelding.

Han meiner at vaksinasjonen i dag tek for lang i forhold til restriksjonane samfunnet er underlagt. Noreg må vere opne for andre vaksineleverandørar, meiner fylkesrådsleiaren.

– Dersom den russiske Sputnikvaksinen mot korona blir godkjend for bruk, så oppmodar eg sterkt norske styresmakter til å vere raske å bestille han inn, så vi slepp å stå i ein ny kø, seier Mo.

(©NPK)