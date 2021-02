Høgsterett seier ja til strøyming av ankesak om innsyn

innenriks

Høgsterett sleppte i haust inn anken til VG til behandling etter at både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste klagen til avisa på avgjerda til Riksadvokaten om å nekte innsyn i dokument frå etterforskinga av måten politiet og Forsvaret handterte tenestevåpen.

I forkant av ankebehandlinga 9. og 10. februar har partshjelparane til VG, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag saman med fagavisa Journalisten, bede om at det blir opna for direkte overføring av ankeforhandlingane som skal føregå digitalt.

Det er vanlegvis ikkje tillate med overføring frå norske rettsforhandlingar, men Høgsterett peikar på at det i denne saka finst særlege grunnar til å gå vekk frå forbodet.

– Det blir i denne samanhengen lagt til grunn at ankesaka har stor offentleg interesse. Det er ikkje grunn til å tru at opptaka vil få uheldig verknad for behandlinga av saka og ingen andre omsyn talar avgjerande imot, skriv Høgsterett som legg til at heller ingen av partane har hatt innvendingar mot at det blir gjort opptak.

Avisa skreiv mellom anna at tidlegare politimeister og assisterande sjef for Spesialeininga for politisaker, Johan Martin Welhaven, var under etterforsking for brot på avgjerdene i straffelova om underslag og grov uforstand i tenesta. Saka mot Welhaven vart lagd bort av Spesialeininga for politisaker.

Med unntak av påtalevedtaket avslo Riksadvokaten innsynskravet til avisa i fleire sentrale dokument, noko som har gjort arbeidet til VG med å granske bortlegginga av ei sak mot ein av dei leiande tenestemennene i politiet, vanskeleg.

(©NPK)