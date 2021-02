Helsearbeidarar med vaksinasjonsbyks etter AstraZeneca-godkjenning

innenriks

På ei oversikt som vart publisert førre veke, før AstraZeneca-vaksinen vart godkjend, var det anslått at alle helsearbeidarar ville bli tilbodne vaksine innan slutten av juli. No er det anslått at alle får tilbodet innan siste veke i mai.

Helsepersonell vil då vere ferdigvaksinerte i midten av juli.

Anslaga kjem fram i ein vaksinekalender frå helsestyresmakta, som Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte torsdag.

Vaksinasjon utanfor risikogruppe

Då vart det kjende at AstraZeneca-vaksinen blir godkjend berre for dei under 65 år som følgje av manglande dokumentasjon, ikkje fordi han ikkje verkar. Men helsearbeidarar under 65 år vil bli prioritert.

Vaksinasjonen av helsearbeidarar byrja allereie i januar, men det er ei stor gruppe. Noreg har rundt ein halv million helsearbeidarar. Til samanlikning er cirka 286.000 nordmenn over 67 år.

Alle bebuarar på sjukeheim vil allereie om ei veke eller to truleg vere ferdigvaksinerte. Deretter følgjer alle heimebuande over 85 år første veke i mars, og alle mellom 75 og 84 før påske i byrjinga av april.

Først i byrjinga av mai vil folk som ikkje er i risikogruppa, byrje å bli vaksinerte.

Vaksinetilgang avgjer

Alle over 18 år i Noreg kan dermed vere ferdigvaksinerte innan midten av september, ifølgje det optimistiske anslaget.

Tala er uvisse, og scenarioet gir eit førebels bilete av venta leveransar av vaksinar.

Det tek utgangspunkt i at seks produsentar alle leverer vaksinar som forventa. I tillegg til dei godkjende vaksinane frå Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca er òg produsentane Curevac, Janssen og Novavax inkludert i anslaget. For dei tre siste er det framleis uvisst om dei får godkjenning.

– Dei viktigaste avgrensingane for tempoet på vaksinasjon i Noreg framover er talet på tilgjengelege vaksinar og vaksinedosar, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg torsdag.

(©NPK)