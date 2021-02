innenriks

Kvinna vart arrestert av Politiets tryggingsteneste (PST) då ho landa i Noreg for eit drygt år sidan, og har vore sikta for terrordeltaking sidan.

Kvinna har to norske barn. Helsetilstanden deira var avgjerande for at norske styresmakter valde å hente henne ut av al-Hol-leiren i Syria i januar i fjor.