Regjeringa får eigen korona-statssekretær

– Som statssekretær vil Korkunc ha eit spesielt ansvar for å følgje opp covid-19-sakene i Helse- og omsorgsdepartementet. Som den politiske rådgivaren min har han allereie vore tett på dette arbeidet, og no vil han få moglegheit til å følgje opp dette arbeidet endå tettare, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Korkunc har vore rådgivar for Høie sidan oktober 2017. Tidlegare har han mellom anna vore politisk rådgivar for helsebyråden i Bergen og stabssjef for byrådsleiaren i Bergen.

