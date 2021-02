innenriks

Etter at det i januar vart kjend at to personar om bord var smitta av koronaviruset, vart besetninga på drygt 130 personar sett i karantene.

No er seglingsforbodet oppheva, skriv Forsvarets Forum.

Dermed kan fregatten delta på øving neste veke.

I januar segla ingen av Noregs fire fregattar i norske farvatn. KNM Roald Amundsen og KNM Thor Heyerdahl er på vedlikehald, medan Otto Sverdrup er på øving i Storbritannia og kjem tilbake til Noreg i midten av februar.

